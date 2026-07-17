Alcaldía de San Salvador Centro inicia jornada de fumigación en la capital

La Alcaldía de San Salvador Centro puso en marcha una jornada de fumigación en distintos puntos de la capital para combatir la propagación del zancudo transmisor de enfermedades.

Una de las colonias priorizadas en esta primera fase fue la Residencial San Benito, donde las cuadrillas municipales aplicaron el químico en calles y áreas verdes.

La iniciativa busca eliminar los criaderos del mosquito Aedes aegypti, responsable de transmitir dengue, zika y chikungunya, patologías que afectan a cientos de salvadoreños cada año.