Fuga de gas provoca deflagración en puesto de comida en el mercado San Miguelito

Una fuga de gas provocó una llamarada repentina conocida como deflagración en un estacionamiento de comida del mercado San Miguelito, en San Salvador.

Según el Cuerpo de Bomberos, una persona resultó con quemaduras y fue trasladada para recibir atención médica. Los equipos de emergencia inspeccionaron el local para descartar otro tipo de riesgo y nuevos incidentes.

La deflagración se registró de forma repentina en la zona de comida del mercado capitalino. Tras el incidente, los equipos de emergencia verificaron las instalaciones del local.

La inspección buscó descartar riesgos adicionales para las personas que circulan por el mercado.