Fuga de agua provoca grietas y hundimiento en calle Monserrat

Una fuga de agua de gran magnitud en la calle Monserrat, frente a la colonia Morán, mantiene en alerta a los residentes ante el riesgo de hundimiento del suelo.

La problemática, que se ha agravado en los últimos días, presenta múltiples puntos de escape que han generado grietas en la arteria y la acumulación de humedad en la acera.

Los habitantes del sector han manifestado su temor porque el agua podría haber minado la parte baja de la zona, representando un peligro tanto para peatones como para conductores, especialmente para niños y adultos mayores que transitan por el área.

Vecinos señalaron que hace aproximadamente una semana se había registrado otra fuga en el lugar, la cual fue reparada por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), aunque al día siguiente de esa intervención se produjo la ruptura actual, que es de mayor consideración.