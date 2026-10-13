Fuga de agua potable en colonia Layco de San Salvador alerta a una familia por cárcava

Una fuga de agua potable sobre la 33 Calle Poniente y la Primera Avenida Norte, en la colonia Layco de San Salvador, tiene en alerta a una familia. La filtración del vital líquido podría causar una cárcava y dañar la acera contigua a la vivienda.

El residente informó que durante la semana reportó el caso a los señores de ANDA, pero hasta el momento no se han hecho presentes para verificar el problema y su solución.

Expresó que su preocupación se debe a que tanta agua llegue a provocar una inundación interna que pase a más. Hizo un llamado a la institución para que agilicen la inspección en el lugar. El vecino espera que la filtración sea atendida pronto para evitar daños mayores en la vivienda.