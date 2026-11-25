Las fuerzas de seguridad de Colombia rescataron a todos los rehenes que permanecieron secuestrados durante casi un día en un supermercado de la ciudad turística de Cartagena. La operación conjunta de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas se ejecutó la madrugada del miércoles.

El presidente de la Espriella informó del rescate en un video publicado en la red social X, donde aparecía junto a altos mandos militares frente al supermercado.

Un grupo de hombres armados y con el rostro cubierto entró al establecimiento y en un principio retuvo a 30 personas. Al menos cinco de ellas, mujeres de la tercera edad, fueron liberadas durante la retención.

El mandatario indicó que los hombres eran delincuentes comunes que se refugiaron en el supermercado tras un intento fallido de asaltar un camión blindado.