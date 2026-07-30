Fuerza Naval intercepta embarcación con 36 paquetes de cocaína en alta mar

La Fuerza de Tarea Naval Tridente de El Salvador interceptó una embarcación a 1,764 kilómetros de la costa, donde decomisó 36 paquetes con un total de 1.36 toneladas de cocaína valoradas en aproximadamente $34 millones, y capturó a dos ciudadanos ecuatorianos que deberán responder ante la justicia salvadoreña, según informó el ministro de la Defensa.

El procedimiento se realizó el 17 de julio a 947 millas náuticas al suroeste de la bocana El Cordoncillo del estuario de Antitanque, y las autoridades señalaron que esta incautación equivale a más de 4 millones de dosis de cocaína que no llegarán a las calles.

El fiscal general destacó que cada tonelada decomisada debilita a organizaciones criminales transnacionales. En lo que va del año, El Salvador suma 14.61 toneladas de cocaína decomisadas.