La Fuerza de Supresión de Pandillas inició una nueva fase de operaciones contra las redes criminales en Haití.

El objetivo es aumentar la presión sobre estos grupos, desmantelar bastiones y extender el control sobre áreas estratégicas.

Soldados de esa fuerza realizan recorridos en una comuna de Puerto Príncipe, según anunció la propia institución.

Los operativos incluyen patrullajes nocturnos para recopilar información clave.

También se ejecutan acciones dirigidas a identificar posiciones de las pandillas y debilitar su influencia en las comunidades.

La fuerza no solo busca desplazar a estos grupos, sino desmantelar su control territorial y prevenir su regreso.

Recientemente, varios refugios de las pandillas y zonas tomadas por sus líderes fueron destruidos.