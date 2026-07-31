Fuego arrasa España: incendios consumen casas y devastan miles de hectáreas de vegetación

Los incendios forestales en la Comunidad de Madrid, Castellón y Valencia han causado pérdidas materiales de gran magnitud, con un centenar de viviendas consumidas por las llamas en la región madrileña y más de 10.000 hectáreas de vegetación arrasadas en la zona levantina.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que se aproximan días difíciles debido a la llegada de la cuarta ola de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados en Madrid y fuertes vientos que podrían reavivar los incendios existentes o generar nuevos focos.

Algunos residentes ya han comenzado a evaluar los daños, y un caso paradigmático ha sido el de dos viviendas contiguas en un barrio cercano a Madrid, donde una quedó completamente destruida y la otra intacta, ya que los propietarios de la casa incendiada, que se encontraban de vacaciones en Dinamarca, no lograron contactar con las autoridades a tiempo para salvar su hogar a pesar de haber recibido alertas.