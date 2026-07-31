Fuego arrasa España: incendios consumen casas y devastan miles de hectáreas de vegetación

El Gobierno advierte de días difíciles ante una cuarta ola de calor que amenaza con reavivar los focos activos.

Los incendios forestales en la Comunidad de Madrid, Castellón y Valencia han causado pérdidas materiales de gran magnitud, con un centenar de viviendas consumidas por las llamas en la región madrileña y más de 10.000 hectáreas de vegetación arrasadas en la zona levantina.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, advirtió que se aproximan días difíciles debido a la llegada de la cuarta ola de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 40 grados centígrados en Madrid y fuertes vientos que podrían reavivar los incendios existentes o generar nuevos focos.

Algunos residentes ya han comenzado a evaluar los daños, y un caso paradigmático ha sido el de dos viviendas contiguas en un barrio cercano a Madrid, donde una quedó completamente destruida y la otra intacta, ya que los propietarios de la casa incendiada, que se encontraban de vacaciones en Dinamarca, no lograron contactar con las autoridades a tiempo para salvar su hogar a pesar de haber recibido alertas.