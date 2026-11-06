Fraudes digitales frenan modernización de Mypes

El 77% de las micro y pequeñas empresas de Centroamérica, México y el Caribe aún no acepta pagos digitales, debido al temor a los fraudes, el robo de identidad y el cobro de comisiones extras.

Según el estudio “Panorama de ciberseguridad para pymes 2026”, de MasterCard, el 52% de estos negocios ha frenado la adopción de herramientas o métodos de pago digitales por preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad.

Además, el 89% de las Mypes considera que necesita mejorar sus conocimientos en ciberseguridad para sentirse más segura al utilizar estas tecnologías.

Y es que, en El Salvador, operan alrededor de 903,149 micro y pequeñas empresas, sector que, según los datos presentados, genera alrededor del 70% del empleo en el país, y el 48.8% del Producto Interno Bruto.

1 de cada 5 negocios declara no contar con un plan de respuesta o recuperación ante un incidente de ciberseguridad y solo el 18% asegura sentirse preparado para proteger su negocio frente a este tipo de amenazas.