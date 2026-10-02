Francia convoca a gabinete de crisis tras protestas estudiantiles y casi 2000 detenidos

El gobierno de Francia convocó a un gabinete de crisis ante la escalada de las protestas estudiantiles que sacuden al país desde la semana pasada y que ya dejaron casi 2000 detenidos.

Las movilizaciones se intensificaron con incendios, bloqueos y enfrentamientos registrados frente a decenas de institutos.

El malestar de los estudiantes surgió por las condiciones en las que se desarrollan las jornadas educativas. Entre sus principales reclamos se encuentran el hacinamiento en las aulas, la falta de profesores, el deterioro de las instalaciones y las extensas jornadas escolares.