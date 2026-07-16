Francia aprueba histórica ley que permite la eutanasia y el suicidio asistido bajo estrictas condiciones

La Asamblea Nacional de Francia aprobó la ley que legaliza la eutanasia y el suicidio asistido para personas adultas con enfermedades incurables y sufrimientos graves, en una votación histórica que cierra más de un año de debate.

La nueva ley establece el derecho a la ayuda para morir bajo condiciones estrictas, que incluyen ser mayor de edad, contar con nacionalidad francesa o residencia legal, y padecer una enfermedad grave, incurable y en fase avanzada o terminal que provoque un sufrimiento físico o psicológico insoportable y sin posibilidad de alivio.

El paciente deberá manifestar su voluntad de forma libre, informada y en pleno uso de sus facultades.