Fotos de Macron en moto acuática en vacaciones generan polémica

Las fotografías de las vacaciones del presidente francés Emmanuel Macron en el fuerte de Brégancon, en el Mediterráneo, han desatado una polémica por su supuesta desconexión con la realidad del país en un verano marcado por olas de calor, sequía e incendios.

Las imágenes, publicadas por la revista Paris Match, muestran al mandatario en una moto acuática, practicando surf y boxeando.

El senador Pierre consideró las imágenes indecentes en una entrevista con la emisora Europe, señalando que las fotografías no están en sintonía con el estado de ánimo de los franceses.

Las imágenes también muestran al jefe de estado compartiendo actividades con miembros de su equipo de seguridad.

La polémica surge en un contexto de crisis climática que ha afectado a gran parte del continente europeo.