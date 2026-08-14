Fotos de Emmanuel Macron en moto acuática desatan polémica en Francia

Las fotografías de las vacaciones del presidente Emmanuel Macron en el Fuerte de Brégançon, en el Mediterráneo, donde aparece practicando surf, hidroala, boxeo y conduciendo una moto acuática, han generado una fuerte polémica en Francia por la supuesta desconexión del mandatario con la realidad del país.

Las imágenes, publicadas en portada por la revista Paris Match, coinciden con un verano marcado por olas de calor, sequía e incendios forestales que afectan a la nación.

El senador, del Partido Comunista, calificó las fotografías como «indecentes» en una entrevista con la emisora Europe 1. El legislador aseguró que la publicación de esas imágenes no está en sintonía con el estado de ánimo de los franceses.