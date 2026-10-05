Fotomultas al transporte de carga pesada

El sistema de fotomultas para transporte pesado impuso en solo 10 días 388 infracciones según el Ministerio de Obras Públicas

La mayoría de las multas es de $150, y también hay de $100 y $50. Las cámaras detectan exceso de velocidad, circulación en horarios restringidos y uso indebido del carril izquierdo.

Los nuevos puntos están en el bulevar Constitución y el bulevar del Ejército, además del bulevar Monseñor Romero, la autopista a Comalapa y la carretera al Puerto de La Libertad. La restricción para la carga rige de 4:30 a 9:00 de la mañana y de la noche.

En el kilómetro 5, en Acajutla, un sistema de pesaje dinámico estima el peso de los camiones. El MOP identificó terrenos para estacionar rastras y precisó que 154,000 unidades de carga deben pasar revisión técnica.

En tres días en el país ocurrieron dos múltiples accidentes recientes, uno donde una volqueta arrolló varios vehículos y dejó dos muertos, y otro donde un camión en la carretera de Los Chorros impactó con un bus y vehículos dejando, cinco fallecidos y al menos 27 heridos.