Fotógrafo Joel Reyes enseña a diferenciar imágenes reales de inteligencia artificial

El fotógrafo Joel Reyes visitó Hola El Salvador para celebrar el Día Mundial de la Fotografía, donde compartió claves para diferenciar imágenes reales de aquellas generadas por inteligencia artificial, y destacó que detalles como la iluminación, los reflejos en el iris y la nitidez de los rostros pueden delatar una creación digital.

Reyes explicó que, aunque la IA ha mejorado significativamente su capacidad para recrear sombras y softboxes, aún presenta «artefactos» al hacer zoom, especialmente en rostros y composiciones amplias, y que es fundamental observar la coherencia entre las sombras y las fuentes de luz.

El fotógrafo señaló que la tecnología actual ha avanzado tanto que incluso puede simular reflejos en los ojos, por lo que la clave está en los detalles mínimos, y recomendó a los aficionados a la fotografía tomar imágenes de paisajes, que son su pasión, para comunicar y dejar un legado visual.