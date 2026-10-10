Forza Horizon 6 finalmente llegará a PlayStation 5 el 26 de enero de 2027 y contará con edición física, una opción especialmente esperada.

La Premium Edition permitirá comenzar a jugar cinco días antes, el 21 de enero, e incluirá la primera gran expansión del título.

La expansión también estará disponible ese mismo día para Xbox Series X|S y PC.

La versión de PS5 contará con juego cruzado y progreso compartido con Xbox y Steam.

Además, dará acceso al contenido creado por la comunidad.

Las reservas ofrecerán un Ferrari G50 preparado especialmente para los jugadores.