Foro Regional Employment Intelligence: Potenciando el Futuro del Entorno Laboral

La inteligencia artificial es uno de los principales desafíos que presenta la evolución del entorno laboral y es que, si bien la IA facilita el desarrollo de las funciones y procesos, también podría desplazar varios puestos de trabajo señalan algunos especialistas, ya que la inteligencia artificial podría realizar las funciones de 5 o hasta 10 personas.

Por ello es necesario la capacitación de los empleados para que puedan adaptarse a los avances y el uso de las diferentes herramientas tecnológicas, en El Salvador, tras la llegada de nuevas empresas extranjeras se está demandando mano de obra calificada, la cual es escaza en algunos rubros, y según detallan las encuestas, el 74% de los empleadores no encuentran el talento humano que necesitan.

Otro de los temas abordados durante el Foro Regional El Salvador 2026 denominado potenciando el futuro del entorno laboral, fue la prevención de la violencia y el acoso, para fortalecer las políticas, los canales de denuncia y los procedimientos internos de atención de estos casos en las empresas.

A los desafíos planteados durante el evento se suma la protección de datos personales para las empresas, ya que en el país se le debe dar cumplimiento a lo que establece la ley.

El evento fue organizado por BDS Asesores, y participaron especialistas nacionales e internacionales provenientes de 7 países.