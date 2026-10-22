Los desastres naturales y las crisis sociales pueden frenar años de avances en América Latina, ante este escenario, ministros de al menos 21 países de la región se reúnen en Panamá para impulsar políticas públicas para hacer frente a esta situación.

Durante el decimoctavo Foro Ministerial sobre Desarrollo de América Latina y el Caribe, el ministro de Medio Ambiente de El Salvador, Fernando López, destacó la importancia de posicionar la sostenibilidad como aliada del crecimiento económico y del bienestar de la población.

Los participantes coinciden en que la resiliencia debe ser parte fundamental de las estrategias de desarrollo.

Destacan además la importancia de reducir la pobreza, combatir las desigualdades y adaptar las respuestas institucionales a los desafíos económicos, tecnológicos y ambientales.

El foro organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Cepal y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá, se realiza los días 20 y 21 de octubre de 2026.