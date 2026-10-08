El Salvador y la República de Corea mantienen un Tratado de Libre Comercio el cual ha facilitado la exportación e importación de productos tras la reducción y eliminación progresiva de aranceles, entre los favorecidos por este comercio bilateral destacan las prendas salvadoreñas, el azúcar, piña, mango y preparaciones de café.

Diversos sectores como la cámara de la industria textil, confección y zonas francas de El Salvador se favorecen de este TLC.

La embajada de la República de Corea y la Asociación Salvadoreña de Industriales desarrollaron un foro de negocios para ampliar sobre las oportunidades de inversión que existe entre ambos países.

Actualmente la República de Corea, ejecuta varios proyectos de cooperación en El Salvador.

Con este foro de negocios entre Corea y El Salvador, buscan que promover las ventajas de este Tratado de Libre Comercio, que se implementa desde enero de 2020, pero que se le puede sacar mayor provecho, promover inversiones y nuevos negocios entre ambos países.