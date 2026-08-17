Fórmulas presidenciales que competirán en elecciones 2027

Tres partidos políticos tradicionales y que ya gobernaron el país en años anteriores oficializaron a sus candidatos quienes buscarán ganar la presidencia y vicepresidencia de la República en febrero de 2027.

El primero en anunciar a su candidato el 12 de julio fue el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, partido que gobernó entre 2009 a 2019 y buscará nuevamente llegar al ejecutivo a través del médico y sindicalista, Rafael Aguirre, junto con la enfermera de profesión, Madai Santos.

Aguirre es un médico internista y nefrólogo con más de 20 años de trayectoria en la atención de pacientes en el sector público. En octubre de 2020 fue nombrado como secretario general del Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, cargo del cual fue separado dos días antes de anunciar su postulación según un comunicado de Simetrisss.

Arena fue el instituto que anunció su fórmula el 26 de julio, encabezada por Maytee Iraheta quien aspira a la presidencia y Verónica Henríquez a la vicepresidencia. El partido tricolor dirigió el país durante 20 años y considera que Maytee Iraheta, abogada de profesión y exdiputada de la Asamblea Legislativa entre 2015 y 2021, es una carta idónea para llegar a la presidencia. Aunque ella no fue señalada por ningún delito durante su gestión como diputada, en mayo de 2017 el Tribunal de Ética gubernamental le impuso una multa de 1.006.80 dólares tras determinar que intervino y solicitó activamente la contratación de su hermana dentro de apoyo asignado a su oficina legislativa.

Mientras tanto el partido de Concertación Nacional se mostró dispuesto a participar en los próximos comicios, con el ex jefe del estado mayor, Alirio García Flamenco como candidato a la presidencia y el ex alcalde de San José Guayabal, Mauricio Vilanova, como candidato a la vicepresidencia; este último generó controversia por salir a patrullar armado a las calles de su municipio como una forma de mantener la seguridad. De momento el PNC no ha confirmado que esta sea su propuesta para las presidenciales, pero habría sido la única formula que compitió en sus internas.

De acuerdo con las últimas encuestas, el FMLN competirá con apenas el 1.3% de preferencia política, seguido de Arena con el 1.4% y el PNC con solo el 0.1%.