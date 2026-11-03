Formulario sanitario para ingresar a Estados Unidos

Desde el 3 de noviembre las personas que viajen a Estados Unidos o tengan conexiones en ese país, deberán presentar un nuevo formulario sanitario que será exigido en la puerta de salida antes de abordar el vuelo.

Las directrices emitidas por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades obligan que cada pasajero presente el registro individualmente, ya sea de forma impresa o digital, certificando que no estuvieron en la República democrática del Congo durante los 21 días previos a su vuelo de ingreso a Estados Unidos. Estas disposiciones surgen por razones de seguridad sanitaria y control epidemiológico ante el brote activo de ébola que afecta a diferentes regiones de la nación africana.

El documento estará disponible en los portales de las aerolíneas que operan rutas hacia el país norteamericano o puede descargar el formulario para llenarlo y firmarlo físicamente en el sitio oficial de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Las disposiciones indican que en el caso de los menores de 18 años la declaración deberá estar firmada por sus padres o responsable legales para ser valida; además las autoridades reiteran que aunque el pasajero no haya viajado a África, siempre está obligado a presentar el documento.

En caso de negarse a entregar la certificación el personal de la aerolínea negará el embarque del pasajero o impedirá que aborde en viajes futuros. El departamento de justicia de Estados Unidos advirtió que si una persona presenta información falsa o engañosa en su declaración, podría enfrentar procesos penales y multas.