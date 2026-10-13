Formula presidencial del FMLN

La fórmula presidencial del FMLN dejaría fuera a los dirigentes históricos del partido de ganar las elecciones, el candidato aseguró que su gabinete estaría integrado por personas sin pasado político.

Además, no descartan derogar o no prorrogar el régimen de excepción, afirmaron que sería un tema sujeto a análisis.

Al ser consultados sobre la inversión prevista para la campaña electoral y quiénes serán sus financistas, se limitaron a señalar que los gastos correrán por cuenta del FMLN, también reconocieron los errores que el partido habría cometido durante sus dos períodos al frente del ejecutivo.

La fórmula presidencial, integrada por Rafael Aguirre y Madaí Santos, como candidata a la vicepresidencia, aún no ha presentado una propuesta concreta de cara a las elecciones, hasta el momento, solo han mencionado que analizarían temas como la seguridad y la eliminación de la reserva de información sobre las acciones del estado, en materia de empleo, economía, educación y salud, todavía no han detallado medidas específicas.