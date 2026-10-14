Fórmula 1 confirma regreso a África con Gran Premio en Ruanda a partir del 2030

La Fórmula 1 confirmó su regreso a África a comienzos de la década de 2030 con un Gran Premio en Ruanda.

La organización del campeonato informó este martes que la carrera se celebrará en Bugesera, con un contrato que se extenderá por 10 años.

La última vez que se disputó un Gran Premio de Fórmula 1 en el continente africano fue en el circuito de Kyalami, en Sudáfrica, en 1993.

El nuevo circuito se construirá especialmente para la ocasión y tendrá estándares de grado 1 de la FIA.

La pista forma parte de un proyecto más amplio de deportes, turismo, infraestructura y desarrollo comercial dirigido por la Junta de Desarrollo de Ruanda.