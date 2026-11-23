Un millón de dólares será destinado a las familias de los tres soldados salvadoreños fallecidos en Haití, tras una detonación ocurrida mientras manipulaban material explosivo en uno de los campamentos.

El presidente Nayib Bukele informó que 200,000 dólares serán entregados de inmediato a los familiares, mientras que el resto del fondo se administrará para proporcionarles un ingreso mensual.

El mandatario aclaró que este apoyo es adicional a las prestaciones de ley que corresponden a los familiares por parte de la Fuerza Armada.

Las víctimas de la explosión accidental son: el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina.

El cuarto soldado que había resultado lesionado en este hecho, ya se encuentra fuera de peligro.

Nayib Bukele, llamó héroes a estos tres soldados que lamentablemente perdieron la vida mientras cumplían una misión en Haití, para rescatar a cuatro de sus compañeros, que fueron secuestrados por pandillas haitianas el 18 de octubre.

Los 2,500 militares continuaran desplegados en la búsqueda de los aerotécnicos, por lo que el presidente de El Salvador finalizó su publicación con el mensaje: que dios todopoderoso proteja a toda nuestra tropa desplegada en Haití.