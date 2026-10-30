FMLN inscribe a nueve candidatos a diputados por la diáspora para 2027

El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) inscribió a nueve candidatos a diputados por la diáspora ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con miras a las elecciones de 2027.

Los aspirantes acudieron acompañados por el secretario general del partido, que destacó la inscripción de sus representantes por el exterior.

Durante la actividad también participó Rafael Aguirre, aspirante a la Presidencia de la República por el FMLN, quien afirmó que la agrupación tiene como meta ganar y reconoció que será un reto grande.