FMI proyecta que economía de El Salvador crecerá 4.5% en 2026 y superará el 3.9% de 2025

El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía de El Salvador crecerá 4.5% en 2026, un avance mayor al 3.9% registrado en 2025.

Para 2027, el organismo espera un ritmo más lento, de 4%, según las perspectivas de la economía mundial difundidas el lunes.

En el mapa centroamericano, El Salvador quedaría segundo, solo detrás de Panamá, que crecería 5%. Si se suma a República Dominicana con 4.6%, el país bajaría al tercer puesto regional.

En conjunto, Centroamérica avanzaría 4.2% este año y 4% el próximo.

Otros vecinos del Istmo crecerían menos: Guatemala 4%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica y Honduras 3% cada uno.

En América Latina y el Caribe, El Salvador sería quinto, detrás de Guyana, Panamá, Venezuela y República Dominicana.