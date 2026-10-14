FMI asegura que economía salvadoreña crecerá en 2026

La economía salvadoreña sigue en alza, el Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que el país crecerá 4.5% en 2026, un avance mayor al 3.9% de 2025, según sus perspectivas de la economía mundial, difundidas el lunes. Para 2027, el organismo espera un ritmo un poco más lento 4%.

En el mapa centroamericano, El Salvador quedaría segundo, solo detrás de Panamá, que crecería 5%. Si se suma a República Dominicana, con 4.6%, bajaría al tercer puesto. En conjunto, la región avanzaría 4.2% este año y 4% el próximo.

Otros vecinos del istmo crecerían menos Guatemala 4%, Nicaragua 3.8%, Costa Rica y Honduras 3% cada uno. En América Latina y el Caribe, El Salvador sería quinto, detrás de Guyana 22.3%, Panamá y Venezuela 5% cada uno y República Dominicana 4.6%.

Los precios subirían más, la inflación pasaría de 0.3% en 2025 a 2.7% en 2026 y bajaría a 2.1% en 2027. El desempleo sería de 4.3% en 2026 y de 4.4% en 2027. La economía mundial en tanto, crecería 3.1% este año.