FMI anuncia desembolso de 140 millones

El Fondo Monetario Internacional confirmó que El Salvador aprobaría el próximo año una reforma paramétrica de pensiones, en línea con las recomendaciones del organismo.

El compromiso llega después de que una primera propuesta, que debía estar lista antes del 10 de febrero, pero nunca llegó a la Asamblea Legislativa.

El acuerdo también incluye el reconocimiento de las obligaciones del estado con los fondos privados de pensiones, ligadas al vencimiento del período de gracia sobre capital e intereses, que termina en abril de 2027.

Según el Banco Central de Reserva, esa deuda previsional ya supera los 11,700 millones de dólares.

El organismo también confirmó que el gobierno de El Salvador transfirió la propiedad mayoritaria y el control de la billetera Chivo a un operador privado sin detallar cual.

Además, aclaró que no se han usado fondos públicos para comprar bitcoin y que no se prevén nuevas adquisiciones fuera de donaciones ya documentadas.

El anuncio se dio tras el acuerdo técnico con el FMI sobre la segunda y tercera revisiones del programa de 40 meses, que dejaría al país unos 140 millones de dólares si lo aprueba el directorio ejecutivo.

El jefe de misión del Fondo, destacó que la economía superó las expectativas en 2025 y proyectó un crecimiento de 4,5% en 2026, impulsado por remesas, turismo e inversión privada.

Según el FMI, el superávit fiscal subirá a 3,7% del PIB en 2027 para reducir la deuda pública al 80% en 2030.

El programa incluye además mayor transparencia en las declaraciones patrimoniales de funcionarios.