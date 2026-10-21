Fitch otorga calificación AA con perspectiva positiva al BCIE y destaca su solidez financiera

Fitch Ratings otorgó al Banco Centroamericano de Integración Económica una calificación de AA con perspectiva positiva.

La evaluación está dos niveles por encima de la última calificación pública que la agencia realizó en 2019.

Fitch destacó la solidez financiera del banco, su liquidez y la diversificación de su cartera de préstamos.

Con ese resultado, las cuatro agencias que califican al BCIE lo ubican en la categoría AA o su equivalente.

La calificación coloca a la entidad en un nivel alto de la escala crediticia.