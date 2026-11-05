Fisioterapeuta advierte que la postura en C causa estragos en la salud de toda la población

El fisioterapeuta y terapeuta ocupacional Gerardo Carpio advirtió que la postura en C es la que está causando estragos en la salud de toda la población.

En esa posición, la persona se encorva, los hombros van hacia adelante, el cuello se dobla y la cabeza se inclina hacia abajo.

Carpio explicó que en la postura en C no solo se altera la columna superior, sino también la inferior, con una pequeña lordosis que se nota cuando se saca la pelvis hacia adelante. Una vez en esa posición, se alteran todas las curvaturas del cuerpo y la persona se vuelve una C completa.

El especialista señaló que la columna tiene curvaturas específicas con las que se nace y es importante respetarlas. Añadió que esas curvaturas, a corto, mediano o largo plazo, suelen causar pequeños problemas.