Fiscalía presenta alegatos contra imputados del Proyecto Santa Lucía en El Salvador

La Fiscalía General de la República inició la presentación de alegatos en contra de 50 imputados pertenecientes al denominado Proyecto Santa Lucía, quienes son acusados por el delito de agrupaciones ilícitas tras delinquir entre 2016 y 2017 en diferentes zonas de Ilopango, Soyapango, San Martín y áreas aledañas del departamento de San Salvador.

El ente fiscal presentará prueba testimonial, documental, perfiles delincuenciales, antecedentes penales y judiciales para demostrar que los procesados pertenecen a la Mara Salvatrucha MS-13, según informó el representante fiscal.

La acusación busca una sentencia condenatoria que permita desarticular esta estructura criminal que operó en el área metropolitana de San Salvador.