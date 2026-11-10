Fiscalía de Paraguay allana vivienda de Santiago Peña y busca fondos en el extranjero por caso Ueno 

La Fiscalía de Paraguay allanó la vivienda del presidente destituido Santiago Peña en Asunción y se llevó documentación, celulares, grabaciones de circuito cerrado, tablets y computadoras vinculadas a la investigación sobre Ueno Bank.

El operativo se prolongó durante casi cinco horas como parte de la causa que investiga el presunto favorecimiento al banco digital intervenido.

Los investigadores también registraron una sede de Ueno Bank, donde incautaron documentos relacionados con inversiones del exmandatario. La fiscalía sostiene que Peña utilizó su influencia para favorecer a la entidad, en cuyo grupo controlador mantuvo acciones hasta 2025.

Además, lo acusa de haber impulsado el ingreso de millones de dólares en fondos públicos y de ignorar alertas sobre préstamos irregulares. Con esa información solicitaron cooperación internacional para congelar presuntos criptoactivos en Luxemburgo.