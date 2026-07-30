Fiscalía de Bolivia ordena captura de Evo Morales por presuntamente liderar protestas

La investigación lo relaciona con protestas que exigían la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del expresidente Evo Morales, quien es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros cargos relacionados con las protestas y bloqueos de carreteras registrados entre mayo y junio.

La orden de captura también le atribuye los presuntos delitos de atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana impulsaron bloqueos de carreteras, principalmente en el occidente y centro del país.