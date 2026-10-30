Fiscalía confirma primera condena a prisión perpetua por violación de una menor

La Fiscalía General de la República confirmó la primera condena a prisión perpetua por violación de una menor de edad. El sentenciado fue identificado como Wilmer Isaac González Hernández.

De acuerdo con las investigaciones fiscales, el hombre conoció a la víctima, de 13 años, el 15 de febrero de 2026 mediante redes sociales y aprovechó la diferencia de edad para ganarse su confianza.

El caso fue denunciado el 7 de junio por familiares de la menor, quienes observaron lesiones en su cuello.

Asimismo, también dispuso medidas de asistencia psicológica para la adolescente y su familia, así como jornadas de prevención de delitos sexuales en el distrito de San Simón, departamento de Morazán.