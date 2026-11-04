Fiscalía catea depósito de Thomas Markle en Baja California por imágenes de abuso sexual infantil

La Fiscalía General del Estado de Baja California cateó la unidad número 22 de Baja Store, en Residencial San Marino, que alquilaba Thomas Markle, papá de Meghan Markle.

El operativo se realizó la noche del 31 de octubre de 2026 por una investigación de almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil.

Agentes de la Agencia Estatal de Investigación ejecutaron la orden judicial a solicitud de la unidad especial en el combate a la trata.

En el lugar se localizaron revistas y videos en formato VHS, material que aún no se ha revisado por protocolo legal.

El sitio llevaba cerca de dos años abandonado y el último pago de renta fue en 2024. El inmueble quedó clausurado con candado y bajo resguardo de un guardia. Hasta el 3 de noviembre no hay cargos formales en México contra Thomas Markle, quien niega todo.