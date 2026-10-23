Fiscalía acusa a más de 500 presuntos pandilleros del Barrio 18 por más de 14 mil crímenes

La Fiscalía General de la República presentó en San Salvador Este una acusación masiva contra 564 presuntos cabecillas y pandilleros del Barrio 18.

El documento contiene alrededor de 2660 páginas con toda la prueba contra los líderes de ambas fracciones.

El proceso busca probar 269 casos de homicidio, extorsión, tráfico de armas y trata de personas.

Entre los crímenes investigados figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, cometida en 2016.

La Fiscalía solicita pasar a la audiencia única abierta para resolver la situación jurídica de los 564 imputados, presentes y ausentes.

El Ministerio Público espera que se imponga la pena perpetua a los procesados.