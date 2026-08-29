Fiscal auxiliar capturado por presunto cohecho activo

La fiscalía capturó al fiscal auxiliar José G., acusado de cohecho activo por presuntamente ofrecer una dádiva a cambio de información sobre un proceso judicial y obtener una resolución favorable, según informaron las autoridades.

Durante el allanamiento, las autoridades decomisaron un celular, una computadora y un tarjetero con el que ofrecía servicios como abogado.

La vivienda del imputado en Santo Tomás y una oficina en la colonia San Benito también fueron allanadas.

El caso continúa en investigación.