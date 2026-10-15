Firpo recibe al Inca Aruba en la jornada 16 del Apertura con la misión de acercarse al liderato 

Luis Ángel Firpo recibe este jueves al Inca Aruba en el estadio Sergio Torres Rivera de Usulután durante el arranque de la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. Los Pamperos llegan en la segunda posición con 28 puntos, a solo dos unidades del Club Deportivo FAS, que encabeza la tabla con 30.

El conjunto dirigido por Marvin Solano atraviesa un buen momento con seis partidos consecutivos sin conocer la derrota, una racha que buscará extender ante su afición. En sus compromisos recientes, Firpo venció 3 a 2 al Municipal Limeño, empató 2 a 2 contra el Alianza y superó 3 a 0 al Fuerte San Francisco.

Estos resultados reflejan la capacidad ofensiva de un equipo que pretende mantenerse en la pelea por el primer lugar. El antecedente entre ambos conjuntos en este torneo terminó sin goles, con un empate 0 a 0 en el primer enfrentamiento.