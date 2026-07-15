Finalizo audiencia masiva contra estructura de pandillas

Tras tres meses de audiencias, concluyó el juicio contra 485 cabecillas de la MS-13 en el tribunal sexto contra el crimen organizado de San Salvador, donde la Fiscalía General de la República presentó pruebas para sustentar 14,420 imputaciones por delitos cometidos entre 2012 y 2022.

Entre los principales elementos de prueba destacaron los testimonios de 17 testigos criteriados, quienes aportaron información sobre la estructura, funcionamiento y operaciones de la organización criminal. Sus declaraciones fueron incorporadas junto con 625 audios de llamadas telefónicas, 125 reproducidos durante las audiencias, en los que los procesados coordinaban homicidios y otras actividades ilícitas.

La representación fiscal también presentó evidencia sobre el sistema de válvulas abiertas, mecanismo mediante el cual la pandilla autorizaba períodos para ejecutar asesinatos contra presuntos traidores, pandilleros rivales, civiles y agentes de seguridad. Además, se incorporaron videos de homicidios atribuidos a la estructura criminal.

Durante el juicio se acreditaron 444 homicidios con 485 víctimas y se expuso que la MS-13 llegó a operar con 32 programas, incluidos dos en el extranjero, y 230 clicas distribuidas en el país.

En sus alegatos finales, la Fiscalía solicitó al tribunal imponer las penas máximas a los 485 procesados, entre ellos integrantes de la ranfla nacional, además del pago de 9 millones de dólares en concepto de responsabilidad civil. El tribunal notificará próximamente la fecha en la que dará a conocer el fallo.