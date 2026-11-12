Finaliza audiencia preliminar contra exdiputado Alberto Romero

El exdiputado del partido Arena, Alberto Romero aseguró que es inocente de los delitos que se le atribuyen. Sus declaraciones se dieron al finalizar la audiencia preliminar en su contra, en la que la Fiscalía solicitó que sea enviado a juicio por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Durante sus alegatos, el abogado Fernando Meneses cuestionó dos informes que analizaron el patrimonio y los ingresos de Romero entre 2009 y 2022. El defensor señaló que en uno de ellos se incluyó como parte del patrimonio un préstamo de 314,000 dólares. También expuso que, en ese período, el exdiputado recibió un millón 517,114 dólares y tuvo gastos por un 1,225,726, por lo que, según su cálculo, le quedaron 291,000 dólares. Romero es procesado por un monto de un 1,612,388 dólares.

La defensa solicitó que el caso por enriquecimiento ilícito quede cerrado de forma provisional y que por lavado de dinero se dicte un cierre definitivo. La Fiscalía, por su parte, pidió que el caso pase a juicio. Romero perdió su fuero el 1 de septiembre, tras una decisión de la Asamblea Legislativa, y fue capturado ese mismo día. El juzgado dará a conocer su resolución el próximo 18 de noviembre.