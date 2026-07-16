Final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia fue la más vista en la historia de la FIFA

La final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, disputada el 18 de diciembre de 2022, se convirtió en el partido más visto en la historia de la FIFA, con cerca de 1.500 millones de espectadores a través de televisión y plataformas digitales.

La expectativa por el encuentro era enorme, ya que Lionel Messi buscaba conquistar el único título que faltaba en su carrera, mientras que Francia intentaba convertirse en la primera selección en repetir el campeonato desde Brasil en 1962.

El partido cumplió con todas las expectativas: Argentina llegó a tener ventaja de dos goles, pero Mbappé igualó con una actuación memorable, y en la prórroga ambos equipos volvieron a anotar.

El campeón se definió en la tanda de penales, donde la selección argentina se impuso, y la FIFA destacó que fue uno de los eventos deportivos con mayor impacto en redes sociales.