FIFA en crisis: Infantino pide reunión de urgencia mientras UEFA retira apoyo

La FIFA atraviesa horas complejas tras la solicitud de Gianni Infantino de una reunión de urgencia con el equipo directivo este miércoles 5 de agosto, en medio de críticas filtradas por medios internacionales que señalan presuntas promesas incumplidas a ciudades sedes de mundiales y el retiro de apoyo de miembros de la UEFA, según informó el medio inglés The Athletic.

La polémica se ha intensificado por las informaciones que dejan mal parado al actual presidente del organismo, mientras las sedes que albergaron partidos reclaman millones de dólares por acuerdos no cumplidos con el directivo.

Por otra parte, el club hondureño Motagua informó que para el duelo de Copa Centroamericana de Clubes ante el Club Deportivo FAS, los aficionados salvadoreños deberán presentar pasaporte o DUI para ingresar a la zona Sol Sur, como medida de seguridad determinada por el club.