FIFA confirma salida de director de operaciones Kevin Lamour tras criticar plan de Infantino

La FIFA confirmó este lunes que su director de operaciones, Kevin Lamour, abandonó el organismo rector semanas después de criticar públicamente el plan del presidente Gianni Infantino de vender una participación en el negocio de torneos, incluida la Copa del Mundo.

Un portavoz confirmó que la relación laboral finalizó el 17 de agosto de 2026.

El organismo agradeció a Lamour por sus años de servicio y deseó éxito en el futuro, pero no hará más comentarios al respecto.

Las críticas del directivo al plan de Infantino fueron el detonante de su salida, en medio de tensiones internas sobre el manejo de los torneos de la FIFA.