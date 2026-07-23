Fiestas en Santa Anita

Durante esta celebración, la comunidad honra a sus patronos con un variado programa de actividades religiosas, recorridos culturales y coloridos desfiles que fortalecen la identidad y las tradiciones del barrio.

Las calles de este icónico sector serán el escenario de una fiesta que reúne fe, gastronomía típica, cultura y convivencia familiar. Las actividades darán inicio este sábado 25 y domingo 26 de julio desde las primeras horas de la mañana, invitando a vecinos y visitantes a disfrutar de una de las festividades más representativas de la comunidad.