FGR presento acusación contra pandilleros de la 18

Por más de 14,400 crímenes cometidos entre 2012 al 2026, la Fiscalía presentó en San Salvador este una acusación masiva contra 564 cabecillas y pandilleros del Barrio 18, sureños y revolucionarios.

En este caso se busca probar 269 casos de homicidio, extorsión, tráfico de armas y trata de personas, entre los crímenes investigados se encuentra la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico, cometida en 2016 así como el ataque a la delegación policial en Quezaltepeque y el asesinato de un policía y su hijo en la campanera en Soyapango.

También se les atribuye una masacre de 2015 contra motoristas de furgones en San Juan Opico y un doble asesinato contra policías en 2016 entre los procesados hay 90 ausentes.