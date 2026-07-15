Festival en Beverly Hills reúne música, danza y tradiciones de distintas culturas

El Festival Beverly Hills se convirtió en un escaparate de la diversidad cultural del sur de California, donde miles de personas participaron en una jornada de música, danza y talleres interactivos.

El evento, que se celebró en esta exclusiva ciudad del condado de Los Ángeles, ofreció a los asistentes la oportunidad de explorar tradiciones como el calendario maya y el juego ancestral del fútbol, mientras que las delicias culinarias presentes demostraron la riqueza de los países participantes.

Los organizadores esperan que esta actividad, que contó con la participación de comunidades de América Latina y Asia, se siga replicando para que más personas conozcan la diversidad cultural de la región.