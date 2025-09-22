Más de 20 sabores de tamales pudieron encontrar quienes asistieron al festival del tamal en San Pedro Perulapán, en Cuscatlán. Entre los más destacados y que más llamaron la atención fueron los tamales de chocolate y pescado. Los precios ofrecidos en el lugar, van desde los 50 centavos a 2 dólares.

Quienes llegaron para probar la gran diversidad en sabores, aseguran que disfrutaron su visita porque San Pedro Perulapán durante este festival es el único lugar donde se ofrecen tamales con estas características.

Este es el octavo festival que se realiza en San Pedro Perulapán, donde participaron 40 emprendedores locales, fue organizado por la municipalidad del lugar.

A este festival se estima que asisten más de dos mil personas para degustar los tamales, principalmente visitantes de San Salvador.