Festival del Juego reúne a familias en Panchimalco

Gabriela, junto a su esposo, formó parte de los más de 600 padres de familia que acompañaron a sus hijos al Noveno Festival del Juego 2026, realizado en Panchimalco. La jornada incluyó 35 estaciones con actividades lúdicas, deportivas y educativas.

Como ella, otros padres de familia de Panchimalco y Rosario de Mora señalaron que este tipo de actividades les permite compartir más tiempo con sus hijos y aprender juntos en las diferentes estaciones, como la del Parque Móvil del Viceministerio de Transporte.

Las familias participantes provenían de centros educativos, modalidades de atención del Instituto Crecer Juntos, Círculos de Familia y Centros de Bienestar Infantil.

La iniciativa busca promover el derecho al juego como una herramienta para el desarrollo integral de la niñez.

Los Festivales del Juego continuarán entre junio y octubre, desarrollando un total de 45 jornadas en diferentes municipios del país.

