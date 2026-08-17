Festival del juego en Nejapa

Este es el Festival del Juego, realizado en Nejapa, San Salvador Oeste, al menos 500 niños, acompañados por sus padres y sus círculos familiares, disfrutaron de las diferentes actividades instaladas en el lugar, entre los asistentes estuvo Irma de Castro, quien llegó junto a sus nietos y destacó la importancia de este tipo de espacios para fortalecer la relación con los menores.

Otros padres de familia que participaron en la jornada también valoraron positivamente la iniciativa. Consideran que estas actividades contribuyen al entretenimiento de los pequeños y favorecen su desarrollo.

El festival del juego es impulsado por el despacho de la primera dama y el Instituto Crecer Juntos, en coordinación con otras instituciones, y se desarrolla en diferentes puntos del país.

Durante la jornada se habilitaron circuitos recreativos, juegos inflables, estaciones de agua, actividades de exploración, espacios deportivos y juegos tradicionales, la iniciativa busca promover el aprendizaje, la convivencia familiar y el desarrollo de habilidades a través de actividades lúdicas.