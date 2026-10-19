Festival del Cerdo en San Rafael Obrajuelo

Este es el Festival del Cerdo, en un punto de encuentro para los amantes de la gastronomía, quienes llegaron al lugar buscaban degustar la variedad de platillos elaborados a base de carne de cerdo, la cocción se robaba las miradas.

Y es que, en las calles de San Rafael Obrajuelo, convergieron personas de diferentes puntos del país, nuevamente, este lugar fue el referente gastronómico nacional.

En los diferentes puestos, los emprendedores ofrecieron sus preparaciones con precios desde los tres dólares, según el tipo de comida y la porción. Entre las opciones estaban los tradicionales chicharrones, la fritada, las costillas a la barbacoa, los chorizos, el lomo y la carne asada, además de platillos como la yuca con chicharrón.

El Festival del Cerdo surgió en 2002 como una iniciativa para impulsar la economía local y resaltar la importancia de la actividad porcina, desde entonces, se ha consolidado como una de las principales actividades gastronómicas de San Rafael Obrajuelo y forma parte de las celebraciones patronales en honor a San Rafael Arcángel, que se desarrollan en octubre.